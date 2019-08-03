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После митинга 27 июля против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму суды зарегистрировали 1043 дела по обвинению в нарушении порядка проведения акции.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные московских судов общей юрисдикции.

По имеющейся информации, с воскресенья, 28 июля, по субботу, 3 августа, обвинения в этом правонарушении были предъявлены в 1043 случаях.

При этом по большинству из этих дел (395) судебное заседание еще не было проведено. В 326 случаях рассмотрение дела считается завершенным, еще 266 дела отмечены как зарегистрированные. 30 дел было обжаловано и 24 отложено для истребования доказательств из-за неявки привлекаемого лица или по иным причинам.

Ранее сообщалось, что суды Москвы арестовали 88 человек, задержанных во время акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля.

Акции протеста в Москве начались 14 июля по инициативе оппозиционера Алексея Навального. Демонстранты требуют допустить в Мосгордуму независимых кандидатов.

27 июля на многочисленном митинге в Москве полиция задержала более тысячи человек, применив дубинки для разгона протестующих.

Власти РФ устроили репрессии и против самих независимых кандидатов и представителей оппозиции, проводя у них дома ночные обыски.
ForUm

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