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Четырехместный медицинский вертолет Robinson разбился у берегов острова Вануа-Леву на северо-востоке Фиджи. Об этом сообщает местная радиостанция FBC в субботу, 3 августа.

Отмечается, что вертолет, который проводил эвакуацию двухлетнего ребенка, пропал с радаров. Ребенка сопровождала его мать, всего на борту воздушного судна находилось три человека. Он направлялся с острова Наитамба на востоке Фиджи в больницу на Вануа-Леву, однако не смог прибыть в пункт назначения и упал в районе залива Натева.

Командующий ВМС Фиджи капитан Хамфри Таваке сообщил, что спасатели обнаружили одного погибшего и часть обломков вертолета, которые прибились к берегу.

Он добавил, что поисковые работы продолжатся.
ForUm

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