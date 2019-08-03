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Пиротехники ГСЧС получили технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе, приобретенные на средства США.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«2 августа на учебном полигоне Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Киевской области, представители Датской группы по разминированию (ДГР) передали пиротехникам ГСЧС технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе, которое было закуплено благодаря поддержке правительства США», - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели получили оперативно-пиротехнические автомобили, защитное снаряжение, металлодетекторы, инструменты для ручного разминирования и нетехнического обследования. Общая стоимость помощи – около 5 миллионов гривен.

Заместитель председателя ГСЧС Руслан Билошицкий поблагодарил представителей ДГР и американских доноров за помощь.

По его словам, начиная с июля 2014 года пиротехническими подразделениями ГСЧС уже разминированы более 28,3 тысячи гектаров территории и 93 гектара акватории водных объектов, обезврежено около 173 тысяч взрывоопасных предметов.

«Я уверен, что только совместными усилиями мы сможем преодолеть последствия загрязнения территорий минами и другими боеприпасами», - сказал Белошицкий.

ГСЧС вместе с Датским советом по делам беженцев и Датской группой по разминированию реализуют проект «Подготовка и привлечение к выполнению работ по гуманитарному разминированию пиротехнических подразделений ГСЧС Украины». Он предполагает разминирование свыше 146 гектаров территории Луганской области подразделениями ГСЧС и командами ДГР, проведение тренингов по международным методикам для около 130 специалистов ГСЧС и материально-техническое оснащение 6 пиротехнических расчетов Службы.
ForUm

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