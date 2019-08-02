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1 августа. Картина дня 39

Глава Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павел Вовк отмечает профессиональную организацию работы Генеральной прокуратуры, но дело против него считает попыткой расправы над независимым судом. Об этом он заявил после того, как дал сегодня пояснения в ГПУ.

«Почти час назад вышел из ГПУ после проведения следственных действий. Отмечу, что ГПУ профессионально организовала следственный процесс. Но, к сожалению, политическая составляющая превышает юридическую. Сейчас не имею права разглашать никаких подробностей следственных действий. Моя защита изучит документ по сути, и в ближайшее время мы обязательно выскажем свою позицию по этому поводу. Однако уже сейчас могу сказать, что никаких обвинений в тяжких преступлениях в отношении меня нет. Как я уже заявлял, дело против меня — чисто политическое», — написал он на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что ОАСК имеет исключительную подсудность дел, касающихся интересов топ-чиновников и политиков.

«Поэтому старая власть и пыталась в любой способ установить контроль над Окружным административным судом города Киева. Однако ей это не удалось. Мы всегда были независимыми и такими и останемся. Убежден, что новая власть не причастна к давлению на ОАСК, а дело против судей — это личная месть Сытника и личный интерес Горбатюка. Фактически, это публичная расправа над независимым судом, которая имеет целью исключить рассмотрение дел, находящихся в ОАСК», — заявил он.

Вовк уверен в собственной правовой позиции и считает дело «абсолютно бесперспективным».

«Как юрист, как гражданин я выполнил свой долг перед законом. Пришел в Генпрокуратуру, принял участие в следственных действиях. А вот выполнит ли свой долг Горбатюк, завершив расследование убийств на Майдане, и появится ли Сытник в суде по протоколу о коррупции, составленного на него — вопросы, которые остаются открытыми», — написал судья.

Напомним, 25 июля директор НАБУ Артем Сытник не явился в Сарненский суд Ровенской области по делу о совершении им коррупционного правонарушения. Следующее заседание назначено на 8 августа.

Адвокат судьи Вовка Михаил Ильяшов ранее заявил, что в подозрении, объявленному его клиенту, нет речи о совершении тяжкого преступления, вопрос о мере пресечения пока не стоит.
ForUm

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