Посольство Соединенных Штатов в Украине предупредило об угрозе безопасности на всей территории страны в течение августа. Это связано с активностью экстремистов накануне и во время праздников, отмечает пресс-служба дипучреждения.

«ИГИЛ и другие экстремистские группы, как правило, используют праздничные периоды для продвижения своей повестки дня и проведения атак. Праздники и период накануне праздников могут стать их мишенью», - предупредили в Посольстве.

Такими праздниками в августе сотрудники посольства называют исламский Курбан-байрам 11-12 августа и День независимости Украины 24 августа.

Атаки экстремистов обычно нацелены на многолюдные места, где, в частности, проходят митинги или общественные мероприятия.

Посольство советует «быть бдительными и практиковать ситуационную осведомленность» – избегать демонстраций, следить за новостями, быть особенно бдительными в местах, где много туристов.