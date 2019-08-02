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В Свято-Ильинском мужском монастыре Одессы в день памяти святого пророка Божьего Илии, 2 августа, епископ Арцизский Виктор совершил праздничную Божественную литургию.

Фото: Свято-Ильинский монастырь

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт монастыря, после богослужения верующие совершили крестный ход.

Вечером 1 августа, накануне дня памяти святого пророка Божия Илии, по благословению митрополита Одесского и Измаилського Агафангела, архиепископ Диодор возглавил всенощное бдение в Свято-Ильинском мужском монастыре в сослужении наместника обители, епископа Арцизского Виктора.

Фото из открытых источников

*Свято-Ильинский мужской монастырь был основан в 1884 году как подворье русского афонского Ильинского скита для помощи паломничествующим через Одессу на Афон и в Палестину.

Закладку церкви совершил настоятель скита архимандрит Гавриил (ныне прославленный преподобный Гавриил) 10 ноября 1894 года. Освятили храм в декабре 1896 года.
ForUm

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