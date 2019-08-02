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Коммунальное предприятие «Муниципальная охрана» возьмет под охрану столичный парк культуры и отдыха «Гидропарк», сообщает пресс-служба КГГА.

«В ближайшее время предприятие возьмет под охрану «Гидропарк», который является чрезвычайно популярным среди киевлян и гостей столицы. Это место особенно популярно в теплое время года, поэтому безопасен отдых и досуг граждан - один из наших приоритетов», - сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

По информации и.о. директора коммунального учреждения «Парк культуры и отдыха «Гидропарк» Олега Челомбитько, сейчас идет оформление необходимых договоров на охрану.

«Планируется, что первая усиленная смена в составе двух нарядов и патрульного автомобиля приступит к охране с завтрашнего дня. Мы уверены, что профессиональные сотрудники «Муниципальной охраны» обеспечат правопорядок в парке и безопасность его посетителей», - добавил Челомбитько.

Отметим, что на сегодня КП «Муниципальная охрана» обеспечивает круглосуточную охрану более 120 городских объектов: 12 парков; 7 городских больниц и больница скорой медицинской помощи на Братиславской; комплекс из 6 фонтанов вдоль улицы Крещатик и Майдана Независимости; 105 учреждений начального и среднего образования Днепровского района, где дополнительно были установлены «тревожные кнопки» для экстренного вызова «муниципалов» и обеспечивается охрана в режиме патрулирования экипажами мобильных групп.
ForUm

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