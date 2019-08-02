В своей проповеди в День памяти пророка Божия Илии Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал наследовать святого в его ревности по славе Божией.

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Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

«Святой пророк Илия называется ревнителем по славе Божией, — сказал Предстоятель. — Он хотел, чтобы все люди прославляли Бога — устами, делами и жизнью. И мы, дорогие братья и сестры, должны хотя бы немного походить на святого пророка».

Архипастырь пояснил, что нужно «следить за собой, чтобы мы почитали истинного Бога».

«Сегодня много верований предлагается, много вариантов, даже Православия, много вариантов “лучшей” веры. Но не надо ничего выбирать, надо беречь то, что мы получили от своих предков, то, что проверено жизнью», — отметил Блаженнейший владыка.

Он подчеркнул, что все новое, что предлагается людям, уже имеет примеси человеческого мудрствования.

«А вы знаете, что одна ложка дегтя что делает с бочкой меда? — она ​​делает ее непригодной для потребления, — сказал Его Блаженство. — Так человеческое мудрствование, которое примешивается к правильной чистой вере, делает эту веру уже не полезной для человека».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий пожелал «молитвам святого пророка Илии беречь чистоту своей веры, жить благочестиво и пытаться творить заповеди Божьи». «Потому, что заповеди Божии — это заповеди любви, — заключил он. — Бог есть Любовь и заповеди Его являются заповедями любви. Когда мы будем выполнять эти заповеди, то будем по-настоящему любить Бога и ближнего. Это те правила, которые делают жизнь человека благословенным, счастливым и спасительным на небе во Христе Иисусе Господе нашем».