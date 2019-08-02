Специалисты крымского Гидрометцентра зафиксировали повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в Армянске и Красноперекопске. Об этом говорится в результатах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в Крыму с 22 по 29 июля, сообщает Крым.Реалии.

Так, в Армянске по данным наблюдений двух стационарных постов (определяемые показатели – взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород) в городе отмечен стандартный индекс (СИ) взвешенных веществ равный 2 (повышенный – ред.). Для оксида углерода СИ равный 1. Для хлористого водорода СИ равный 2 (повышенный – КР). Для фтористого водорода СИ равный 1. Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный, отметили в гидрометцентре.

В Красноперекопске также по данным наблюдений двух стационарных постов (определяемые показатели – взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород, хлористый водород) в указанные период отмечен СИ взвешенных веществ равный 2 (повышенный – КР). Для оксида углерода СИ равный 1. Для хлористого водорода СИ равный 4 (очень высокий – КР). Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный, заключили специалисты.

В августе 2018 в Армянске сложилась сложная экологическая ситуация из-за выброса ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Титан».