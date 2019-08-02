В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре 1 августа состоялись празднования в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского чудотворца.
Фото: mundo.pro
В этом году отмечается 29-летие со дня обретения мощей святого, сообщает patriarchia.ru.
Божественную литургию под открытым небом на Преображенской площади монастыря у раки с мощами преподобного Серафима, принесенными перед началом богослужения из Свято-Троицкого собора, возглавил Патриарх Кирилл.
На торжества в Дивеево прибыли паломники – около 1800 человек, для них был организован палаточный лагерь.
Патриарх Кирилл вознес молитву о мире в Украине.
Верующим были вручены иконки преподобного Серафима Саровского с Патриаршим благословением.
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