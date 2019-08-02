Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе опубликовал на своей странице в Facebook сообщение с советами, когда лучше заменять старые окна в квартире или частном доме.

«Когда лучше устанавливать новые окна? Один из самых актуальных вопросов для тех, кто хотя бы раз задумывался над энергоэффективностью своего жилья. И перед тем как приступить к нему, взвесьте и оцените все преимущества и риски. Есть три параметра, которые варьируюютеся и меняются в зависимости от времени года. Это время, цена и качество», - написал он.

Замминистра подробно описал плюсы и минусы замены окон в каждое время года по этим параметрам. Например, лето считается одним из самых популярных сезонов для установки окон, однако это не всегда играет на руку владельцам жилья. «Большой спрос, много заказов. Поэтому вероятность, что вам заменят окно день-в-день, очень маловероятна. Скидок у «оконных» компаний тоже практически нет. Плюс трудно распознать брак, ведь летом окна постоянно открыты, поэтому трудно делать выводы о герметичности и непонятно откуда поддувает», - отметил Парцхаладзе.

Осенью спрос на замену и утепление окон возрастает еще больше, однако могут наблюдаться гибкие системы скидок со стороны производителей. Кроме этого, в осеннее время года легче выявить брак, если окна изготовлены некачественно или закрываются негерметично.

«Зима – для экстремалов. Этот случай крайний, ведь при установке окон зимой, выморозить квартиру можно основательно, но, как всегда, есть свои плюсы. По времени. Очередей на установление практически нет, поэтому изготовление новых окон пройдет однозначно быстрее, чем в теплое время года. Цены значительно дешевле. И по качеству - можно сразу выявить недостаток разгерметизации», - рассказал Парцхаладзе.

Наиболее благоприятным временем для установки окон замминистра считает весеннее время года. «Очереди на изготовление и установку окон уже формируются, но они не такие интенсивные, как летом и осенью. Цены еще зимние. А мартовские заморозки помогут выявить брак», - подытожил Парцхаладзе.