Правоохранители обнаружили возле села Стоянка поздно ночью 33-летнюю женщину, которая вдоль трассы «Киев-Чоп» шла на концерт певца Олега Винника.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевщины.

Патрульные решили убедиться, что с женщиной все хорошо и выяснить все обстоятельства, почему она оказалась ночью одна на дороге.

Как оказалось, 33-летняя женщина захотела посетить концерт Олега Винника и пошла к своей мечте из села Людвиновка Макаровского района. Однако никому не сообщила. Патрульные установили, что родные, не зная, куда делась страстная поклонница Винника, успели заявить о пропаже женщины.

Стражи порядка доставили 33-поклонницу в Макаровский ОП и сообщили хорошие новости старшей сестре - что женщина нашлась целой и невредимой.