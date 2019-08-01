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Украинская Православная Церковь – это украинская национальная, а не российская Церковь.

Фото: УПЦ

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

«Украинская Православная Церковь имеет наименование, зафиксированное в ее собственном уставе и в ее гражданском уставе, согласно которому она зарегистрирована как «Украинская Православная Церковь». Это наименование полностью соответствует ее самопониманию, потому что это никакая не «российская Церковь», не какая-то иностранная миссионерская структура на территории Украины - это украинская национальная Церковь, которая объединяет большинство православных верующих Украины», - сказал он. 

Митрополит Иларион отметил, что верующие УПЦ родились и выросли в Украине и имеют украинские паспорта.

«Они патриоты своей страны и они молятся за свою власть и за свою армию. Одно из обвинений Порошенко в адрес Украинской Православной Церкви заключалось в том, что они там молятся за Путина, за российскую армию. Но это не так. Украинская Православная Церковь молится за свою власть», - подчеркнул владыка Иларион. 

В связи с этим он отметил, что решение о переименовании УПЦ, которое принял при президенте Порошенко Минкультуры Украины, было «беззаконным и антиконституционным».

«Принудительное переименование Украинской Православной Церкви означало бы, что каждый ее приход должен перерегистрироваться - это позволило бы оказывать давление на епархии и приходы, чтобы они переходили из канонической Церкви в новосозданную неканоническую Православную Церковь Украины. Эта структура пыталась присвоить себе имя Украинской Православной Церкви, чтобы облегчить захват собственности», - сказал представитель РПЦ.

Митрополит Иларион также выразил надежду на то, что новые украинские власти не будут вмешиваться в дела Церкви, как это делали их предшественники.

«Захват храмов, и те рейдерские захваты, которые происходили при Порошенко, конечно, имели поддержку власти. Но сейчас волна захватов прекратилась, и я очень надеюсь на то, что она не возобновится. Я очень надеюсь, что украинское государство не будет вмешиваться в церковные дела, и что Украинская Православная Церковь продолжит существовать в своем государстве, объединяя миллионы украинских верующих», - сказал он.
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