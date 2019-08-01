Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленского и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

По мнению Филарета, прихожан УПЦ КП «фактически силой заставляют относиться к другой конфессии - Православной церкви Украины», сообщает Радио Свобода.

«Прошу вас силой международного авторитета помочь не допустить незаконную ликвидацию нашей церкви Министерством культуры Украины», - говорится в обращении Филарета к координатору проектов ОБСЕ в Украине Генрику Вилладсену.

В обращении к Зеленскому патриарх заявляет о «рейдерской атаке на имущество УПЦ Киевского патриархата», которую якобы возглавляет предстоятель Православной церкви Украины Епифаний. Кроме того, он рассказал о процессе ликвидации УПЦ КП и попросил у президента «непосредственного вмешательства и прекращения этого беспредела».

27 июля Синод Православной церкви Украины решил прекратить деятельность религиозной организации «Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата» путем присоединения к религиозной организации «Киевская митрополия Украинской православной церкви (православной церкви Украины)».

Патриарх Филарет попросил Министерство юстиции продлить существующую регистрацию УПЦ Киевского Патриархата. Однако Министерство культуры подтвердило, что украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила свое существование путем объединения и присоединения к Православной церкви Украины.

Также Филарет сообщил, что УПЦ КП подала в суд на Министерство культуры из-за снятия с регистрации.