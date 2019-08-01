С 1 августа 2019 Национальный банк Украины запускает новый веб-сайт, который является официальным интернет-представительством и основным каналом коммуникаций центробанка.

Размещен на основном домене www.bank.gov.ua, он займет месте «старого» сайта, созданного еще в начале 2000-х.

В основе структуры нового сайта НБУ - доступность ключевых показателей и важнейших материалов. В то же время предусмотрена и возможность сквозного поиска специализированной информации и публикаций, необходимых для более глубокого анализа. Соответственно, главная страница сайта содержит

блок с ключевыми показателями (уровень инфляции, текущая учетная ставка, курс гривни к евро и доллару США на сегодня, актуальный объем международных резервов);

свежие и важные новости НБУ;

ссылки на полезные материалы и тематические микросайт НБУ;

календарь НБУ;

медиа-пространство.

Вся информация на сайте распределена по функциональным направлениям: монетарная политика, финансовая стабильность, надзор, платежи и расчеты, финансовые рынки, гривня. Вместо больших массивов текста со сложной терминологии отныне на сайте исчерпывающие объяснения, что делает центробанк, а также ответы на интересующие вопросы. А вместо разрозненных данных - консолидированные в разделе «Статистика» статистические данные по всем темам.

Старая версия сайта продолжает работать в течение летнего переходного периода на домене https://old.bank.gov.ua/. Обращаем внимание пользователей, если устройство продолжает загружать старую версию сайта Нацбанка, необходимо очистить кэш.