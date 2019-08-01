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Представитель президента в Кабинете Министров Украины Андрей Герус убежден, что новое правительство будет сформировано в первые дни работы нового парламента.

Об этом он сообщил в эфире утренней программы «Сніданок з 1+1», передает УНИАН.

«Коалициада будет недолгой, все будет очень быстро. Я думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента... я в этом уверен», - заявил он. «Если «Голос» захочет, он сможет войти в первый день нового парламента в коалицию», - добавил Герус.

По его словам, все договоренности по составу нового правительства можно достичь в августе.

«Сейчас август, все договоренности, которые кто-то хочет делать, - их можно делать в августе, чтобы потом не терять время. У нас времени немного, в стране нужны быстрые перемены, чтобы общество ощущало положительный эффект от реформ, которые надо быстро проводить. Каждый день будут новые решения и шаги, чтобы двигаться вперед», - добавил он.

Ранее представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что коалиция заберет все министерские кресла.
 
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