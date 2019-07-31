Член польского парламента, бывший мэр Варшавы Марчин Швенчицкий станет бизнес-омбудсменом Украины вместо Альгардаса Шеметы.

Как сообщил Шемета 31 июля в Киеве, Швенчицкий займет должность осенью, передает Радио Свобода.

Такое решение накануне принял совет бизнес-омбудсмена.

Офис бизнес-омбудсмена заработал в Украине в мае 2015 года. Орган создан с целью улучшения осуществления предпринимательской деятельности и повышения эффективности борьбы с коррупцией.

Украинские предприниматели могут подать жалобу бизнес-омбудсману на орган государственной власти, подконтрольную государству компанию или чиновника в случае нарушения законных прав.

Жалобу может подать любое физическое или юридическое лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью в Украине, онлайн через сайт.

