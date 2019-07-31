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Президент Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который начали продавать в интернете.

Презентовать Зеленскому его бюст с отпечатком красной помады от поцелуя автора попыталась съемочная группа телеканала «1+1» в ходе визита президента в Черкассы, передают Українськi Новини.

«Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно», - сказал он.

Зеленский также призвал больше такого не делать.

Бюсты Зеленского со скульптурного гипса высотой 23 сантиметра и весом 2,5 кг изготавливает и продает за 2 тыс. гривен 23-летняя винничанка.
ForUm

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