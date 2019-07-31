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Вышла книга об афонском старце, который стал прототипом героя романа Федора Достоевского «Братья  Карамазовы».

Фото: afon.org.ua.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт afon.org.ua, книга посвящена трудам и личности выдающегося подвижника и старца иеросхимонаха Аникиты (в миру – князя Сергея Александровича Ширинского-Шихматова; 1783–1837). 

Презентация нового издания книги украинского историка Сергея Шумило под названием «Старец Аникита: духовный путь святости» состоялась в Одессе в рамках международной конференции «Афонское наследие и традиции исихазма в истории и культуре Украины».  

Книга состоит из двух частей, первая из которых содержит наиболее полный на сегодняшний день биографический очерк о жизни, служении и подвигах старца Аникиты. Во второй части книги помещены труды подвижника: описание путешествия иеросхимонаха Аникиты по святым местам Востока, житие святителя Митрофана Воронежского (автор – сам старец Аникита) и духовная поэзия будущего инока. 

Как отметил автор книги Сергей Шумило, более всего поражают в житии старца его глубочайшее смирение, любовь и кротость, совмещенные со строгим аскетизмом и подвижничеством. В книге приводятся факты, подтверждающие, что именно жизнь и служение старца Аникиты послужили одним из прототипов для создания Достоевским собирательного образа «старца Зосимы» в его знаменитом романе «Братья Карамазовы».

Издание иллюстрировано цветной фотовклейкой, в которой публикуются детальные фотографи.

Книга будет интересна как специалистам, так и всем интересующимся церковной историей, литературой и Православием, отмечают издатели.
ForUm

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