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Свято-Успенская Киево-Печерская лавра проводит набор на катехизаторские курсы.
Фото: УПЦ
 
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители, православно-катехизаторские курсы, действующие при Киевской духовной академии, объявляют набор абитуриентов на новый учебный год.
 
Набор открыт для обучения по таким направлениям:
1. Катехизаторское отделение.
2. Церковное пение.
3. Церковное дирижирование.
4. Изучение богослужебного устава и чтения.
5. Миссионерское.
6. Иконописное.
7. Золотошвейное.
8. Сестринско-волонтерское.
9. Церковное краеведение.
 
Обучение по каждой специальности проводится в течение трех лет.
 
Посещение лекций на выбор: в будние дни в вечернее время два раза в неделю или  каждое воскресенье в дневное время.
Документы принимаются с 1 по 15 сентября в Киево-Печерской лавре.
 
Начало занятий 15 сентября.
ForUm

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