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Около 380 юношей и девушек, порядка 30 священников приняли участие во II Всеукраинском православном молодёжном фестивале «ORTHOFEST», который прошёл под Киевом 22–26 июля.

Фото: УПЦ

Организатор фестиваля — Синодальный отдел УПЦ по делам молодёжи, сообщает «Фома в Украине».
 
В насыщенную программу вошли лекции известных богословов (архиепископ Новокаховский и Генический Филарет, ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр, вице-ректор Полтавской миссионерской духовной семинарии епископ Новосанжарский Вениамин, доктор философских наук Александр Филоненко и пр.), беседы со священниками, различные мастер-классы, выступления известных исполнителей (победитель шоу «Голос страны 2017» протоиерей Александр Клименко, победитель музыкального шоу талантов «Х-Фактор» Евгений Литвинкович, вокалист и продюсер Влад Дарвин, солист украинской рок-группы «О'Торвальд» Евгений Галич, Лавика, композитор Евгений Хмара и пр.), спортивные соревнования и пр.

В ночь на 24 июля, день памяти равноапостольной княгини Ольги, была совершена Божественная литургия. Во время богослужения причастилась почти половина палаточного городка.
 
Завершился фестиваль участием молодёжи во Всеукраинском крестном ходе от Владимирской горки к Киево-Печерской лавре 27 июля, в канун Дня Крещения Руси.

Как сообщалось Всеукраинский крестный ход УПЦ ко Дню Крещения Руси собрал около 300 тысяч участников. 
ForUm

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