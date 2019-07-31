Национальный банк Украины на среду, 31 июля 2019 года, укрепил официальный курс гривни на 17 копеек – до 25,0855 грн за доллар против 25,2526 грн за доллар во вторник.

Такие данные обнародованы на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 25,0855 грн за доллар против 25,2526 грн за доллар во вторник, курс гривни к евро установлен на уровне 27,9804 грн против 28,0783 грн накануне.