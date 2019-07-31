Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что против его подзащитного нет уголовных производств – он является только свидетелем.

«Вот только как Петр Порошенко о тех производствах может хорошо знать, когда подчиненные господина Трубы соответствующей информации адвокатам не предоставляют, ссылаясь на то, что мы не имеем статус защитника. А оно и не удивительно, ведь наш клиент не имеет статуса подозреваемого даже в одном производстве, не то, что в 11», - написал адвокат в блоге на Украинской правде.

По словам Голованя, его подзащитный является свидетелем в двух производствах.

«Сегодня нам достоверно известно, что Петр Порошенко является свидетелем в двух производствах. Вряд ли кто может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля», - подчеркнул адвокат.

«Кроме директора ГБР, конечно. Тот может сказать что угодно. Не может только навести порядок в возглавляемом учреждении и разобраться, кто же там организует утечку информации. Поэтому господину Трубе самому стоит посмотреть в лицо реальности», - написал адвокат.

Напомним, Труба заявил, что Порошенко фигурирует в 11 уголовных производствах.