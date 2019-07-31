также в разделеОбщество
ООН: В 2018 году в вооруженных конфликтах убили и ранили 12 тысяч детей 6
Пограничники со стрельбой ловили закарпатских контрабандистов 16
В Запорожье задержали экс-сотрудника МВД, шпионившего на РФ 12
Укрзализныця убирает ковры в поездах 25
Сегодня – годовщина нападения на Гандзюк 17
Дело Гандзюк: ГПУ передала в суд обвинение против Павловского 13
Фейгин: Появилась перспектива обмена Сущенко 22
МИД РФ прокомментировал арест танкера Neyma 54
НСЖУ: Во время нападения пострадали трое сотрудников Укринформа 22
РосСМИ: Украинских моряков могут отпустить до октября 98
30 июля. Картина дня 69
Глава Окружного админсуда прокомментировал вызов на допрос в ГПУ 29
Синоптики дали прогноз на август 176
Суд оставил под арестом фигуранта дела МН17 34
Суд арестовал российский танкер, блокировавший корабли ВМС в Керченском проливе 59
Сербу, помогавшему захватывать Крым, сообщено о подозрении 48
ГБР проводит обыски в двух аэропортах и на таможне 62
НАБУ задержало бывшего зама Головина 219

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что против его подзащитного нет уголовных производств – он является только свидетелем.

«Вот только как Петр Порошенко о тех производствах может хорошо знать, когда подчиненные господина Трубы соответствующей информации адвокатам не предоставляют, ссылаясь на то, что мы не имеем статус защитника. А оно и не удивительно, ведь наш клиент не имеет статуса подозреваемого даже в одном производстве, не то, что в 11», - написал адвокат в блоге на Украинской правде.

По словам Голованя, его подзащитный является свидетелем в двух производствах.

«Сегодня нам достоверно известно, что Петр Порошенко является свидетелем в двух производствах. Вряд ли кто может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля», - подчеркнул адвокат.

«Кроме директора ГБР, конечно. Тот может сказать что угодно. Не может только навести порядок в возглавляемом учреждении и разобраться, кто же там организует утечку информации. Поэтому господину Трубе самому стоит посмотреть в лицо реальности», - написал адвокат.

Напомним, Труба заявил, что Порошенко фигурирует в 11 уголовных производствах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3796 грн.
23
Теги