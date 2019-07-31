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Адвокат Марк Фейгин считает, что ряд недавних событий внушает некоторый оптимизм относительно возможного обмена украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом адвокат сказал в комментарии Укринформу.

«Также можно сказать, что накануне украинских парламентских выборов происходили различные события, которые вселяют определенный оптимизм. Вероятно, как вариант, предусматривается передача Сущенко Украине для отбывания наказания. И вероятно – обмен», - сказал Фейгин.

Он отметил, что для реализации одной из альтернатив освобождения Сущенко нужно, чтобы украинская сторона проявила активность в этом вопросе.

Фейгин также сообщил, что журналист сидит один в камере. Административная комиссия планирует продолжить его пребывания в безопасном месте на три месяца – начиная с 5 августа.

Напомним, 4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

12 сентября 2018 года верховный суд России оставил в силе вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для украинского журналиста Романа Сущенко.

В ноябре Сущенко этапировали в исправительную колонию в Кировской области РФ.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.
ForUm

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