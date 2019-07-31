Президент Украины Владимир Зеленский поручил ввести проект «еМалятко» до 1 января 2020 года. Об этом он заявил во время совещания по вопросам реализации комплексных электронных услуг, связанных с рождением ребенка и оформлением соответствующих документов, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Я с самого начала говорил, что иду в президенты, чтобы упростить жизнь нашим гражданам. Цифровизация государственных услуг, или «Государство в смартфоне» является приоритетом нашей команды. Особенно это касается общественно важных и массовых услуг, когда родители вынуждены проходить бюрократический ад с младенцем на руках. Я поручаю реализовать проект «еМалятко» до 1 января 2020 года и готов убрать все возникающие барьеры», - заявил Зеленский.

Так, указом Президента Украины «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам» предусмотрена реализация трех комплексных электронных проектов, а именно:

- «еМалятко» - возможность получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка, по одному электронному заявлению сразу в роддоме. Предусмотрено уменьшение количества необходимых визитов с 11 до нуля, а количества документов – с 37 до одного.

- ID 14 - одновременная регистрация физического лица в качестве налогоплательщика во время оформления паспорта гражданина Украины. Предусматривается сокращение количества документов от ребенка на четыре, что в среднем составит минус более 6 млн документов в год.

- Место регистрации ребенка - возможность зарегистрировать место проживания ребенка онлайн. Предусматривается сокращение количества документов от ребенка на четыре, что в среднем составит минус более чем 3 млн документов в год.

«Проект «еМалятко» - уникальный не только в Украине, но и в мире. Например, в Сербии и Канаде реализован проект «5 в 1», в Новой Зеландии и Австралии - «3 в 1». Наш проект предусматривает возможность получить 10 услуг по одному заявлению. Проект является очень сложным и комплексным, и мы с самого начала хотим задать высокие стандарты управления им», - отметил советник президента Михаил Федоров. По его словам, профильные центральные органы исполнительной власти до 7 августа должны подготовить отраслевые планы и определить руководителей подпроектов. А уже 9 августа состоится обсуждение общего плана реализации проекта.

Справка. В рамках проекта «еМалятко» по одному заявлению можно будет получить такие 10 услуг:

1) государственная регистрация рождения ребенка;

2) регистрации места проживания родившегося ребенка;

3) назначение помощи при рождении ребенка;

4) регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;

5) регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;

6) получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

7) происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке;

8) определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

9) присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

10) назначение помощи многодетным семьям.