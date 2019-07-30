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Во Всеукраинском крестном ходе Украинской Православной Церкви ко Дню Крещения Руси 27 июля шли люди, которые являются не только верующими, эти люди гражданами своей страны.

Фото: УПЦ

Об этом написал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в своем блоге на сайте «Вести», сообщает Центр информации УПЦ.

«В человеческом море крестного хода идут не только верующие, но и граждане своей страны. Они работают, служат, платят налоги, занимаются общественной деятельностью, трудятся в разных сферах на благо нашей общей Отчизны. И они имеют все необходимые основания для того, чтобы быть услышанными, чтобы их фундаментальные права наконец стали соблюдаться», - отметил владыка Антоний.

При этом он напомнил, что соблюдение прав граждан является обязанностью любого государства.

«Это норма для любой уважающей себя страны. И любой уважающей себя власти. Впрочем, всем нам, православным христианам, всегда нужно помнить одну важную истину. До тех пор мы будем с Богом, нам ничего не сможет повредить», - сказал митрополит.

Он также отметил, что испытания, которые выпали на долю верующих Украинской Православной Церкви только укрепили их дух. 

«Общины – даже после изгнания из храмов – продолжают оставаться верными Христу и Его Церкви. И с этим ничего не могут поделать даже т.н. черные регистраторы – работники областных государственных администраций, которые на основании поддельных документов записывают наших верующих «верующими ПЦУ». Вот и выходит, что на бумаге людей уже в нашей Церкви нет, а в реальности – все наоборот», - отметил управделами УПЦ. 

Как сообщалось, Во Всеукраинском крестном ходе Украинской Православной Церкви ко Дню Крещения Руси 27 июля приняли участие около 300 тысяч верующих.
ForUm

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