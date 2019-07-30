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Президент Владимир Зеленский назначил своим советником основателя клиники «Борис», экс-заместителя мэра Киева, нардепа от «Слуги народа» Михаила Радуцкого.

Соответствующий указ №564 опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Радуцкого Михаила Борисовича советником президента (вне штата)», - отмечается в документе.

Михаил Радуцкий – предприниматель, основатель и президент частной клиники «Борис».

В 2014-2015 году был заместителем мэра Киева Виталия Кличко.

Избран народным депутатом от партии «Слуга народа» (номер 18 в списке).

Его называют вероятным будущим министром здравоохранения.
ForUm

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