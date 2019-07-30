Анализ информационного пространства в последние недели позволяет говорить о том, что в Украине окончательно формализировалась управляемая извне политическая группа, которая сейчас активно отстаивает свои собственные интересы и даже пытается шантажировать администрацию президента Владимира Зеленского. Об этом написал на своей странице в Facebook председатель ГО «Украинское общественно-правовое движение: Демократия через право», член Совета общественного контроля ГБР Ростислав Попович.

«Грантовые СМИ, активисты и политики, близкие к бывшей администрации демократов и структурам финансиста Джорджа Сороса сформировали мощную лоббистскую структуру, активно продвигающую общую повестку. Чего хочет эта „партия Сороса“? Во-первых, участия в новой власти. Во-вторых, сохранения тех позиций, которые у нее были при Порошенко», — считает эксперт.

По его мнению, главными точками приложения усилия данной группы является исполнительная власть и антикоррупционные органы.

«Не секрет, что партия «Голос» создавалась и финансировалась именно под участие в будущей коалиции со «Слугой народа». Более того, одно время даже продвигалась идея «Вакарчук-премьер». Только крайне невнятный результат партии вынудил эту идею оставить, однако грантовые СМИ и активисты по-прежнему давят на Зеленского с целью включения «Голоса» в коалицию, причем с правом «блокирующего» голоса. Зеленского такая перспектива, очевидно, не устраивает. Отсюда тот вал негатива, который хлынул после выборов на окружение президента со страниц всем известных изданий. Ему явно показывают, какие отношения со СМИ ждут новую администрацию, если она не согласиться разделить власть со структурами, финансирующими все эти СМИ и всех этих «общественных активистов», — заявил он.

Второй целью кампании эксперт видит сохранение во главе антикоррупционных органов главы НАБУ Артема Сытника и начальника управления ГПУ Сергея Горбатюка.

«К обоим этим персонажам и у украинцев, и у президента масса претензий. К ним нет доверия у общества, но к ним есть доверие у тех структур, которые здесь ориентируются на Джорджа Сороса. Поэтому сейчас и начала реализовываться схема, которая должна сделать невозможным их увольнение. Я имею в виду ситуацию вокруг Окружного админсуда Киева. Там провели громкий обыск, Сытник и Горбатюк сделали массу резонансных заявлений, последний даже специально вышел ради этого на один день из отпуска, но дело в том, что реальные обвинения там выдвинуть сложно. Достоверность записей разговоров под вопросом. И даже если удастся доказать их аутентичность, на разговорах нельзя строить уголовное дело — разговоры это не состав преступления. Это, собственно, уже совершенно открыто признало руководство ГПУ, отказавшись пойти на уголовное преступление и подписать поданые подчиненными Горбатюка документы. Что здесь может сделать президент? Он может призвать стороны урегулировать ситуацию в рамках закона, не более. Однако мы видим мощное давление на Зеленского с требованием «вмешаться» и вынудить правоохранительные органы все-таки подписать эти подозрения. Зеленского поставили на растяжку — или он уступает, нарушает закон и вынужден будет потом прикрывать Сытника с Горбатюком, или он не уступает и объявляется «покрывателем коррупционеров» с понятными для его рейтинга последствиями», — рассказал эксперт.

«То, что мы видим, — это совершенно понятные действия с совершенно понятной целью. В кампании участвуют все без исключения грантовые СМИ, общественные активисты, политики. Зеленскому «выкручивают руки», вынуждая принимать решения, выгодные не ему и не стране, а зарубежному центру влияния. Это очень сильное давление со стороны людей, знающих свое дело, и вовсе не факт, что президент перед этим давлением устоит», — отмечает аналитик.