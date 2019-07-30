также в разделеРелигия
Тысячи православных приняли участие в торжествах в честь Святогорской иконы Богородицы 6
На Ровенщине начался трехдневный крестный ход в Почаевскую лавру 6
Полтавская духовная семинария открывает курс дистанционного обучения 6
В Киевской духовной академии издали книгу о новом святом Сильвестре Малеванском 23
Международный крестный ход в Почаевскую лавру прошел Владимир-Волынский 17
В Киевских духовных школах начались вступительные экзамены 6
Греческие СМИ: На торжествах ПЦУ митрополит Элладской Церкви присутствовал в частном порядке 26
Верующие Буковины, которые 180 дней совершают молитвенное стояние в своем храме, обратились к президенту 20
На Волыни монахине УПЦ, матери героя АТО отказали в участке для постройки часовни 23
В УПЦ ответили на призыв Зеленского к примирению Церквей: Диалог не может проходить на фоне захваченных храмов 54
В Черновицкой области построят новый храм для румыноязычной общины 31
В УПЦ рассказали, зачем устанавливали стенды перед Верховной Радой в День Крещения Руси 12
Митрополит Онуфрий объяснил, почему Церковь называют канонической или антиканонической 23
Митрополит Онуфрий: Менять нужно не Церковь, а себя 21
На Волыни в День Крещения Руси активисты ПЦУ заблокировали вход в храм УПЦ и сорвали богослужение 26
В Одесской области появился новый храм УПЦ в честь преподобной Параскевы Сербской 14
Тысячи верующих примут участие в торжествах УПЦ в честь Почаевской иконы Богородицы 19
Митрополит Онуфрий поблагодарил представителей Поместных Православных Церквей за участие в праздновании Дня Крещения Руси 17

В Почаевской лавре собирают  информацию о чудесах от святынь обители.

Фото: УПЦ

Поделиться информацией о произошедших по молитвам у святынь Почаевской Лавры просит пресс-служба монастыря, сообщает Центр  информации УПЦ.

Свидетельства войдут в переиздание книги «Новые чудеса Почаевской Лавры», вышедшей в 2015 году, и послужат большем «прославлению милосердия Божьего» и утверждению в православной вере сомневающихся, отмечают в Лавре.
 
«Дорогие братья и сёстры! Уважаемые паломники Почаевской Лавры! Мы бы хотели пополнить нашу книгу "Новые чудеса Почаевской Лавры" о совершённых чудесах у святынь Почаевской Лавры... Поэтому обращаемся к вам с просьбой предоставить нам свидетельства о различных чудесах и исцелениях, произошедших по молитвам к Божьей Матери и преподобным Иова и Амфилохия, Почаевских чудотворцов», — указано в объявлении на сайте монастыря.
 
Свои свидетельства о чудесах можно присылать на e-mail: р[email protected] — или на адрес: 47025, Тернопольская область, Кременецкий район, г. Почаев, ул. Воссоединения, 8, Свято-Успенская Почаевская Лавра.
 
В теме электронного письма или на конверте нужно указать: «Свидетельство о чуде».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги