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Книгу о святителе Сильвестре (Малеванском), прославленном в лике святых в День Крещения Руси 28 июля, издали накануне канонизации в Киевской духовной академии и семинарии.

Фото: УПЦ

Издание «Святитель Сильвестр (Малеванский): жизнеописание, воспоминания, документы» состоит из трёх частей, сообщает «Фома в Украине». 

В первой помещено житие святителя Сильвестра, во второй — воспоминания о нём его современников, в третьей — завещание святого Сильвестра и некоторые связанные со святителем документы.
 
Издание открыло серию книг «Материалы и исследования по истории Киевской духовной академии», в которую войдут издания архивных документов и современных исследований, посвященных историческому пути и наследию Киевских духовных школ.
 
Книга вышла под общей редакцией ректора КДАиС епископа Белогородского Сильвестра.  
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