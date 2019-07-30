Книгу о святителе Сильвестре (Малеванском), прославленном в лике святых в День Крещения Руси 28 июля, издали накануне канонизации в Киевской духовной академии и семинарии.
Фото: УПЦ
Издание «Святитель Сильвестр (Малеванский): жизнеописание, воспоминания, документы» состоит из трёх частей, сообщает «Фома в Украине».
В первой помещено житие святителя Сильвестра, во второй — воспоминания о нём его современников, в третьей — завещание святого Сильвестра и некоторые связанные со святителем документы.
Издание открыло серию книг «Материалы и исследования по истории Киевской духовной академии», в которую войдут издания архивных документов и современных исследований, посвященных историческому пути и наследию Киевских духовных школ.
Книга вышла под общей редакцией ректора КДАиС епископа Белогородского Сильвестра.
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