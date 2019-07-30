В понедельник, 29 июля, скончался ветеран внешней разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин, который первым добыл информацию о лихорадке Эбола. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Баронин родился 31 августа 1932 года в Москве в рабочей семье. Получив высшее экономическое образование, был направлен на работу в Молдову, где через два года его пригласили в местный орган госбезопасности и предложили работать в контрразведке.

После окончания разведшколы Баронин был командирован в Африку. Он ездил по странам, изучал города, обычаи, устанавливал контакты, помогал африканским партнерам реализовывать различные программы и содействие, развивать спортивную и образовательную инфраструктуру молодых государств, и, конечно, занимался выполнением специальных задач.

Во время работы в Нигерии в 1970-х годах Баронину удалось в очень сжатые сроки выполнить важнейшую задачу центра: получить информацию о новой опасной болезни - лихорадке Эбола. Пробирки с зараженной этой лихорадкой кровью срочно были отправлены специальным рейсом «Аэрофлота» в СССР. Немецкий журнал «Штерн» в 1970-е годы назвал его «выдающимся мастером шпионажа».

Он трижды работал за границей резидентом советской внешней разведки. Последние пять лет службы был первым заместителем начальника управления разведки в Киеве.

В 1991 году уволился в запас. После обретения Украиной независимости много лет работал профессором Института Службы внешней разведки Украины, где занимался подготовкой будущих украинских разведчиков.

За многолетний добросовестный труд и весомые достижения в защите национальных интересов Украины Баронин удостоен ордена Даниила Галицкого, почетного звания «Заслуженный работник образования Украины», самой ведомственной награды СВРУ - «Почетный сотрудник Службы внешней разведки Украины» и многих других ведомственных поощрительных отличий.