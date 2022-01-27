Суд избрал разведчику оккупантов, подозреваемому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в террористической организации, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 744 300 грн (1.2 ч. 1 статьи 258-3 УК Украины). Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что с 2020 года 40-летний мужчина, ранее пятикратно судимый за кражи и грабежи, по финансовым мотивам вступил в ряды НВФ РФ. В должности разведчика разведывательного взвода 3 мотострелкового батальона 7 ОМСБр 2 АК НМ «ЛНР» в звании рядового, боевик проходил службу на позиции «Изба», расположенной неподалеку с. Мироновский Бахмутского района Донецкой области. Кроме того, в его обязанности входило наблюдение за позициями и перемещением военнослужащих ВСУ.

21 января 2022 военнослужащими 30 ОМСБ ВС Украины приспешник оккупантов задержан. При осмотре у подозреваемого обнаружены и изъяты автомат АК-74 и мобильный телефон.

Досудебное расследование осуществляется следователями СО 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.