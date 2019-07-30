На Херсонщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали перемещения нелегальных мигрантов в европейские страны. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Херсона незаконно переправлял наших соотечественников и иностранцев в Европейский Союз и страны ближнего зарубежья вне пунктов пропуска через государственную границу в западных областях. К противоправной деятельности в качестве проводников он привлек двух граждан Беларуси.

«Клиентов» злоумышленник подыскивал среди представителей криминальных кругов, а также лиц, желающих избежать ответственности перед украинским правосудием, и нелегалов из восточных стран. Стоимость такого «трансфера» составляла до 4,5 тыс. долларов в зависимости от сложности случая и страны назначения.

Правоохранители задержали организатора нелегальной схемы в областном центре во время отправки очередного «туриста» за границу. Во время обысков по месту жительства фигуранта уголовного производства обнаружены бланки паспортов, видов на жительство, печати государственных органов и учреждений и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.