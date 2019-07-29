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В Киевском райсуде Одессы нашли с огнестрельным ранением головы военнослужащего конвойного батальона Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

«Во время несения службы в Киевском районном суде Одессы личный состав, который находился в караульном помещении, услышал выстрел. Как позже оказалось, в одном из помещений был найден солдат с признаками огнестрельного ранения (в голову)», - говорится в сообщении.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и карета скорой помощи. «Врачи борются за жизнь военнослужащего», - добавили в пресс-службе.

По данному факту начато служебное расследование.

В полиции сообщили, что солдат ранил себя сам. По предварительной версии, выстрел произошел из-за «неосторожного обращения с оружием».
ForUm

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