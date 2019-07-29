Капитан полиции Волновахского отдела полиции Донецкой области требовал и получал неправомерную выгоду от водителей, которые пересекали линию разграничения на автодороге «Славянск - Донецк - Мариуполь». На получении очередной взятки офицера полиции задержали, сообщает пресс-служба МВД.

Во время несения службы на блокпосту, расположенном на автодороге «Славянск - Донецк - Мариуполь», он останавливал транспортные средства и требовал неправомерную выгоду от водителей. Одни должны были дать взятку за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, другие - за отсутствие страховых полисов или незарегистрированное автомобильное газовое оборудование.

Размер поборов полицейский определял по своему усмотрению, в зависимости от «тяжести» нарушения - от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

По материалам внутренней безопасности НПУ Территориальным управлением ГБР, расположенного в Краматорске, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, было начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Только за один день задокументирован ряд эпизодов вымогательства и получения 33-летним полицейским средств от лиц, на общую сумму 5700 гривен. После чего офицера полиции был задержан.

У взяточника изъято более 16 тыс. гривен, 300 долларов США, 2,5 тысячи рублей. В служебном помещении изъято более 3 десятков патронов различного калибра. Во время обыска автомобиля, которым пользуется фигурант, обнаружено и изъято еще 1,5 тысячи евро, 8500 долларов США, 174,4 тысячи гривен и 10 600 рублей.

Капитана полиции задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Готовится объявления ему подозрения и подача ходатайства об избрании меры пресечения. Полицейскому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.