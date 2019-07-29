также в разделеОбщество
29 июля. Картина дня 8
В Кабмине обсудили восстановление моста в Станице Луганской 10
Двое судей по делу «Сармата» взяли самоотвод 13
Луценко пригрозил Горбатюку служебной ответственностью за пустой пиар в деле ОАСК 16
В Украину вернули собаку с захваченного россиянами буксира «Яны-Капу» 38
В ГПУ не получили доказательств по делу Окружного админсуда 27
Минюст открестился от реестра коррупционеров – всем заведует НАПК 26
На Киевщине задержали банду вымогателей, которую «крышевал» полицейский 24
В Украине закрыли реестр коррупционеров 30
Епифаний: Элладская церковь де-факто признала ПЦУ 37
При обыске Окружного админсуда НАБУ и ГПУ пропали дела относительно Сытника и Горбатюка 43
Боевик «ДНР», причастный к крушению МН17, вышел на свободу 90
Главу полиции Днепропетровщины уволили после скандала 49
Эксперт: Обыски в окружном админсуде Киева – месть старой власти 19
Будущего нардепа от «Слуги народа» исключили из Вавуlon'13 27
В Одессе намечается новый распил: область может возглавить Максим Болдин — фигурант «дела Смоляра» 56
Данилюк хочет забрать часть функций у СБУ 51
Подозрения судьям ОАСК поступили в ГПУ 19

Капитан полиции Волновахского отдела полиции Донецкой области требовал и получал неправомерную выгоду от водителей, которые пересекали линию разграничения на автодороге «Славянск - Донецк - Мариуполь».  На получении очередной взятки офицера полиции задержали, сообщает пресс-служба МВД.

Во время несения службы на блокпосту, расположенном на автодороге «Славянск - Донецк - Мариуполь», он останавливал транспортные средства и требовал неправомерную выгоду от водителей. Одни должны были дать взятку за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, другие - за отсутствие страховых полисов или незарегистрированное автомобильное газовое оборудование.

Размер поборов полицейский определял по своему усмотрению, в зависимости от «тяжести» нарушения - от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

По материалам внутренней безопасности НПУ Территориальным управлением ГБР, расположенного в Краматорске, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, было начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Только за один день задокументирован ряд эпизодов вымогательства и получения 33-летним полицейским средств от лиц, на общую сумму 5700 гривен. После чего офицера полиции был задержан.

У взяточника изъято более 16 тыс. гривен, 300 долларов США, 2,5 тысячи рублей. В служебном помещении изъято более 3 десятков патронов различного калибра. Во время обыска автомобиля, которым пользуется фигурант, обнаружено и изъято еще 1,5 тысячи евро, 8500 долларов США, 174,4 тысячи гривен и 10 600 рублей.

Капитана полиции задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Готовится объявления ему подозрения и подача ходатайства об избрании меры пресечения. Полицейскому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
29
Теги