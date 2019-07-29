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В пятницу, во время визита в Одессу Президент Владимир Зеленский обсуждал возможные назначения Евгения Кошевого и Сергея Сивохо. Об этом сообщает ресурс Эхо UA.

Кадровая тема поднималась во время неформальной встречи Зеленского с друзьями и коллегами по студии «Квартал 95» после фестиваля юмора «Лига Смеха». По информации источника, на встрече много шутили и почти не говорили о политике. Исключение было сделано для давних друзей Зеленского – Евгения Кошевого и Сергея Сивохо, с которыми речь шла о возможных назначениях в правительство. Конкретные должности пока что не назывались, но судя по всему, решение уже принято. В частности, Сивохо скорее всего получит кресло, которое позволит курировать вопросы восстановления и реинтеграции Донбасса.

Напомним, что ранее глава Офиса Президента Андрей Богдан разместил в своем Facebook пост, в котором назвал актера, управляющего студией "Квартал 95" Евгения Кошевого следующим премьер-министром.
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