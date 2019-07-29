Верующие Украинской Православной Церкви установили перед Верховной Радой стенды с фотографиями общин, у которых отобрали храмы, чтобы показать новым властям ошибки предшественников и прекратить «церковное рейдерство».

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал на своей странице в Фейсбук заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«Особенностью нынешнего крестного хода стало то, что верующие захваченных приходов поставили перед Верховной Радой плакаты с фотографиями захваченных храмов, чтобы новая власть видела, что натворила предыдущая, и прилагала усилия для исправления ошибок предшественников. В СМИ писали, что этих общин не существует, они якобы куда-то перешли. Нет, они есть, люди есть, и они заявляют о своем существовании и их надо услышать!» – написал протоиерей Николай Данилевич.

Также при помощи стендов с фотографиями верующих в УПЦ попытались призвать украинских парламентариев остановить «черные перерегистрации», которые массово происходили на Западной Украине при прошлых властях.

«Это демонстрация проблем Украинской Православной Церкви, которые накопились за последние несколько месяцев. Это демонстрация и обращение к новоизбранной Верховной Раде о том, чтобы законы, которые существуют в нашем государстве, были в полной мере соблюдены, чтобы захваченные храмы были возвращены, чтобы в будущем ничего подобного не происходило, а «черные регистраторы», которые действовали при областных администрациях и, нарушая закон и Конституцию, перерегистрировали УПЦ, прекратили свою деятельность, и подобное больше не повторялось», - рассказал пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ протоиерей Олег Точинский.

Новость про стенды УПЦ у Верховной Рады также прокомментировали в Русской Православной Церкви.

«Люди представили десятки плакатов, каждый из которых — история отдельной общины канонической Церкви, пострадавшей от противозаконных действий. Хочется надеяться, эта акция послужит напоминанием о допущенных ошибках со стороны ушедшей украинской власти и поможет новоизбранным парламентариям законно блюсти интересы своих граждан, упреждая подобные ситуации. В первую очередь, конечно, новым властям стоило бы восстановить справедливость, посодействовав возврату захваченных храмов пострадавшим общинам», - написал на своем канале в Телеграмм глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда.

Как сообщалось, 27 июля перед Верховной Радой Украины верующие установили стенды с фотографиями общин Украинской Православной Церкви, у которых отобрали храмы. На фотографиях изображены общины из Волынской и Тернопольской областей, которые лишились своих храмов и сегодня вынуждены молиться в обычных домах, приспособленных помещениях или под открытым небом.

«Им сказали, что их больше нет, а они есть», - написали верующие на центральном стенде под Верховной Радой Украины.