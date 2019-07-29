Канцлер Германии Ангела Меркель смотрела нарезку эпизодов сериала «Слуга народа». Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью Укринформу.

«Я вам могу открыть тайну, что когда стала понятна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала («Слуга народа», - ред.), чтобы она посмотрела», - сказал Климкин.

Он добавил, что точно знает – «еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал», однако отказался назвать их фамилии, так как не спрашивал на это разрешения.

В ответ на вопрос, смотрел ли он сам сериал, Павел Климкин признал: «Я специально пересмотрел несколько серий».

«Я вообще считаю, что нужно смотреть украинское медиапространство, чтобы понимать, что происходит. Да и просто интересно! В конце концов, я считаю, что некоторые вещи в сериале сделаны очень талантливо», - отметил министр.

Напомним, «Слуга народа» выходит с 2015 года. Сериал рассказывает о вымышленном президенте Украины, который до назначения на пост главы государства работал учителем истории в школе. Он пытается бороться с коррумпированной властью в стране. Режиссером всех серий двух сезонов сериала выступил Алексей Кирющенко.