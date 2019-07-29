также в разделеПолитика
У Зеленского хотят создать русскоязычный канал для «борьбы за умы» 31
Герус: Коалиция заберет все министерские кресла 30
Кварталовцы Сивохо и Кошевой ожидают серьезных назначений? 158
РосСМИ: Партия Медведчука получила даже больше ожидаемого в новой Раде 294
Политолог Годный: Лучшим спикером Рады стал бы Виктор Медведчук 33
Судья Чернушенко: Порошенко и Филатов заказывали у меня дела 83
Зеленский не намерен возобновлять подачу воды и электричества в Крым 45
Польский центр: Партия Медведчука будет самой мощной оппозицией в новой Раде, благодаря богатому политическому опыту 27
МИД Украины: Кремль издевается над теми, кто вернул Россию в ПАСЕ 102
МИД Украины выразил протест в связи с визитом Медведева в оккупированный Крым 36
Зеленский призывает предстоятелей церквей к диалогу 47
Будущие нардепы от Слуги народа приехали в Трускавец на обучение 93
Зеленский требует от Авакова немедленно уволить главу полиции Днепропетровской области 106
Богдан и Зеленский сходили на пляж в Одессе 160
Кабмин ликвидировал офис по евроинтеграции 63
Басараб: Победа на выборах - только первый этап, Медведчук работает над более масштабными задачами 113
Волкер: Дата визита Зеленского в США пока неизвестна 13
Медведчук: Я продолжу заниматься вопросом освобождения удерживаемых лиц 54

Канцлер Германии Ангела Меркель смотрела нарезку эпизодов сериала «Слуга народа». Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью Укринформу.

«Я вам могу открыть тайну, что когда стала понятна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала («Слуга народа», - ред.), чтобы она посмотрела», - сказал Климкин.

Он добавил, что точно знает – «еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал», однако отказался назвать их фамилии, так как не спрашивал на это разрешения.

В ответ на вопрос, смотрел ли он сам сериал, Павел Климкин признал: «Я специально пересмотрел несколько серий».

«Я вообще считаю, что нужно смотреть украинское медиапространство, чтобы понимать, что происходит. Да и просто интересно! В конце концов, я считаю, что некоторые вещи в сериале сделаны очень талантливо», - отметил министр.

Напомним, «Слуга народа» выходит с 2015 года. Сериал рассказывает о вымышленном президенте Украины, который до назначения на пост главы государства работал учителем истории в школе. Он пытается бороться с коррумпированной властью в стране. Режиссером всех серий двух сезонов сериала выступил Алексей Кирющенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
24
Теги