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Элладская церковь де-факто признала Православную церковь Украины.

Об этом заявил митрополит Епифаний после Крестного хода по случаю 1031-летия крещения Руси-Украины, сообщается на сайте церкви.

«На Божественной литургии уже принимали участие представители Элладской православной церкви. Также наш архиерей служил с представителями Элладской церкви в Фессалониках, удостоверяющий, что де-факто Элладская церковь признает автокефалию нашей Украинской православной Церкви», – сказал Епифаний.

Отмечается, что к молитвенному празднованию присоединились также и представители Вселенского патриархата.

Напомним, 8 января 2019 года священный Синод Элладской православной церкви на своем заседании не  признал Православную церковь Украины, а передал этот вопрос на рассмотрение высшего административного органа – Собора Иерархии.
ForUm

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