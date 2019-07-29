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Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял иерарха Сербской Православной Церкви епископа Нишского Арсения и иерарха Православной Церкви Чешских земель и Словакии архиепископа Михайловского и Кошицкого Георгия, которые прибыли в столицу Украины на празднование 1031-летия Крещения Руси.

Фото: ОВЦС УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Отдел внешних церковных связей.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий пообщался с представителями каждой делегации, поблагодарил гостей за участие в торжествах и передал памятные подарки.

Как сообщалось, 27 июля представители Сербской и Чешско-Словацкой Православных Церквей приняли участие в благодарственном молебне на Владимирской горке, крестном ходе и всенощном бдении в Киево-Печерской Лавре.

28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, иерархи сослужили Предстоятелю УПЦ за праздничной Божественной литургией.
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