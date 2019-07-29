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Общественное движение кинодокументалистов Вавуlon'13 исключило из своих рядов избранного на выборах в Раду кандидата от «Слуги народа» Святослава Юраша.

«В последнее время будущий народный депутат партии «Слуга народа» Святослав Юраш публично допускает одиозную риторику относительно языкового закона Украины и реформ Минздрава Украины, что категорически не совпадает со взглядами и целями общественного движения кинодокументалистов Вавуlon'13», - говорится в заявлении.

Учитывая, что Вавуlon'13 имеет горизонтальную структуру, в нем нет органа, который принимал бы решения о членстве, как нет и формального членства, большинством голосов участников объединения Юраш был исключен из комьюнити.

Отмечается, что объединение кинодокументалистов Вавуlon'13 было основано 30 ноября 2013. Юраш к движению присоединился 24 июня 2014 года.

«Поэтому распространенная информация о том, что Святослав Юраш является основателем движения кинодокументалистов Вавуlon'13, не соответствует действительности», - подчеркнули в движении.  
ForUm

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