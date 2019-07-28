Глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявляет, что доказательства причастности судей Окружного админсуда Киева к возможному совершению уголовных преступлений уже утеряны. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.
Горбатюк отметил, что есть доказательства, которые косвенно свидетельствуют о злоупотреблениях, но до них «надо еще добраться».
«Достаточно доказательств главных эпизодов, чтобы были вынесены обвинительные приговоры. Конечно, там еще надо проводить фоноскопические экспертизы записи, изучать документы. Однако есть большое количество дополнительных других эпизодов, в которых еще просматривается коррупция. Все эти эпизоды должны расследоваться также», - подчеркнул он.
При этом он отметил, что ни одно из более 10 подозрений по «майдановским делам» в течение последнего года не подписано.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время