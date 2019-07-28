Глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявляет, что доказательства причастности судей Окружного админсуда Киева к возможному совершению уголовных преступлений уже утеряны. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

«Большая часть (доказательств - ред.) утрачена. Однако злоупотребления столь масштабны, нарушений так много, что невозможно все уничтожить. Но наиболее важные доказательства, прямо свидетельствующие о причастности, наверняка уже уничтожены», - заявил он.

Горбатюк отметил, что есть доказательства, которые косвенно свидетельствуют о злоупотреблениях, но до них «надо еще добраться».

«Достаточно доказательств главных эпизодов, чтобы были вынесены обвинительные приговоры. Конечно, там еще надо проводить фоноскопические экспертизы записи, изучать документы. Однако есть большое количество дополнительных других эпизодов, в которых еще просматривается коррупция. Все эти эпизоды должны расследоваться также», - подчеркнул он.

При этом он отметил, что ни одно из более 10 подозрений по «майдановским делам» в течение последнего года не подписано.