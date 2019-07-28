Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем Крещения Киевской Руси-Украины, призвав предстоятелей церквей к диалогу.

«Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, ее укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве — наша сила и наше будущее», — написал глава государства в своем Twitter.

Вітаю всіх з Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 28 июля 2019 г.

Напомним, в воскресенье, 28 июля, в Киеве состоялся крестный ход ко Дню КрещенияУкраины-Руси во главе с митрополитом Православной церкви Украины Епифанием.