28 июля в первом крестном ходе Православной церкви Украиныпо случаю Дня Крещения Руси приняли участие около 20 тысяч человек.

Об этом сказал на брифинге в конце крестного хода митрополит Епифаний, передает Радио Свобода.

«В целом, я так считаю, что в нашей украинской крестном ходе приняли участие около 20 000 человек. Мы искусственно людей не свозили, просто приглашали в Киев, на наш настоящий украинский ход для того, чтобы принять участие в молитве, помолиться за единство, мир, любовь, согласие. Сегодня мы видим, что много желающих со всей Украины присоединились к нашему украинскому ходу», — сказал он.

По словам предстоятеля ПЦУ, среди участников было около 50 архиереев и 1500 священнослужителей.

Напомним, в воскресенье, 28 июля, в Киеве состоялась крестный ход ко Дню Крещения Украины-Руси во главе с митрополитом Православной церкви Украины Епифанием.