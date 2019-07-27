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Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий во время Всеукраинского крестного хода почтил память погибших активистов Майдана.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, во время движения крестного хода от Владимирской горки к Киево-Печерской лавре митрополит Онуфрий совершил литию на улице Грушевского у мемориала погибшему участнику Майдана Михаилу Жизневскому.

Митрополит Онуфрий и верующие помолились на месте, где в 2014 году погибли люди.

Также Предстоятель УПЦ возложил к мемориалу погибшего участника Майдана цветы. После заупокойной литии крестный ход продолжил движение к Киево-Печерской лавре.

Как сообщалось, сегодня в Киеве состоялся молебен на Владимирской горке и Всеукраинский крестный ход Украинской Православной Церкви, в котором приняло участие около 300 тысяч верующих.
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