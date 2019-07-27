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Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан во время неофициального визита в Одессу посетили местный пляж.

Фото с пляжа Зеленский разместил на своей странице в Facebook. На фотографии Богдан и Зеленский сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих.

«Мы, везде охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж — через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных», — подписал фото Зеленский.

Напомним, что в Одессе Зеленский находится с неофициальным визитом. Это уже его третье посещение города за время президентства.
ForUm

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