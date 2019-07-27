В Министерстве внутренних дел Украины (МВД) призывали не поддаваться на провокации во время крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Киеве 27 июля. Об этом сообщает МВД на странице в Facebook.

Как сообщили в ведомстве, планируется, что участие в крестном ходе УПЦ МП улицами украинской столицы примут более 20 тысяч верующих. Все подразделения киевской полиции обеспечивают правопорядок во время массовых мероприятий ко дню 1031-й годовщины крещения Киевской руси.

«Призываем участников мероприятий не нарушать правопорядок, соблюдать требования действующего законодательства, не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности», - подчеркнули в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с проведением крестного хода УПЦ МП в Киеве 27 июля ограничат движение транспорта по улицам города. Также будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта.

Кроме того, Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье, 28 июля, проведет свой первый крестный ход.