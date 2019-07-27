Из-за крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве 27 июля ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Кроме того, Православная церковь Украины будет проводить 28 июля первый крестный ход.

«27-28 июля в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины в центре столицы ограничат движение транспорта... В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных этой годовщине, распоряжением КГГА №1312 предусмотрено ограничение дорожного движения в центре столицы», - сказано в сообщении.

Ограничение движения всех видов транспортных средств предусмотрены:

27 июля с 06:00 до 16:30 - на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади), Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского, ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы), ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной);

28 июля с 11:00 до 13:30 - по Владимирскому проезду (на отрезке от Софийской площади к Михайловской площади).

Также будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.

Напомним, Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье, 28 июля, проведет свой первый крестный ход. Так, возглавит крестный ход глава ПЦУ, митрополит Епифаний.

Также, тысячи верующих из Польши, Беларуси и Украины совершат пешее паломничество в Почаевскую лавру.