В Киеве на Владимирской горке в эти минуты начался молебен Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ, возглавляет молебен у памятника святому князю Владимиру Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
На Владимирской горке в эти минуты присутствует епископат и духовенство УПЦ со всех регионов Украины и представители Поместных Православных Церквей из других стран, а также представители государственной власти и послы православных стран.
Для общей молитвы в День Крещения Руси собрались сотни тысяч верующих со всех регионов Украины, которые приехали специально, чтобы принять участие в торжествах УПЦ.
После молебна на Владимирской горке духовенство и верующие пройдут крестным ходом через Европейскую площадь по улице Грушевского к Киево-Печерской лавре.
Как сообщалось, 28 июля православные отмечают 1031 годовщину Крещения Киевской Руси князем Владимиром Великим, который принес христианство на украинские земли.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время