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В Киеве на Владимирской горке в эти минуты начался молебен Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, возглавляет молебен у памятника святому князю Владимиру Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий. 

На Владимирской горке в эти минуты присутствует епископат и духовенство УПЦ со всех регионов Украины и представители Поместных Православных Церквей из других стран, а также представители государственной власти и послы православных стран.

Для общей молитвы в День Крещения Руси собрались сотни тысяч верующих со всех регионов Украины, которые приехали специально, чтобы принять участие в торжествах УПЦ. 

После молебна на Владимирской горке духовенство и верующие пройдут крестным ходом через Европейскую площадь по улице Грушевского к Киево-Печерской лавре. 

Как сообщалось, 28 июля православные отмечают 1031 годовщину Крещения Киевской Руси князем Владимиром Великим, который принес христианство на украинские земли.
ForUm

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