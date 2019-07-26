В рамках осуществления комплекса мер по защите бизнеса и противодействию системной коррупции сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве противоправную деятельность группы государственных регистраторов, в результате которой был нанесен ущерб на более 30 млн гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица столичного коммунального предприятия, осуществляющего регистрацию недвижимости, систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных. В частности, имея доступ к электронным реестрам Минюста Украины, злоумышленники без ведома граждан регистрировали их учредителями и руководителями субъектов хозяйствования, а также вносили фиктивные данные о договорах на аренду земельных участков.

В период с марта 2018 правоохранители задокументировали более 20 фактов махинаций чиновников. Вследствие этих неправомерных действий был незаконно перерегистрирован 121 участок земли, площадью по 2 гектара каждый.

Кроме того, установлено, что для функционирования преступной схемы было создано 10 обществ с ограниченной ответственностью. По оценкам экспертов сумма ориентировочных убытков, причиненных пострадавшим в результате незаконного отчуждения имущества, превышает 30 млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства проведен ряд обысков по месту регистрации коммунального предприятия и жительства фигурантов дела. В ходе следственных действий правоохранители изъяли претенциозные судебные документы, распорядительные документы Минюста, печати предприятия и другие доказательства, подтверждающие неправомерную деятельность группы. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.